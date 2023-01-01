50 Nijerya nairasından Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile NGN → SCR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Nijerya Nairası
|1 SCR
|54.43210 NGN
|5 SCR
|272.16050 NGN
|10 SCR
|544.32100 NGN
|20 SCR
|1088.64200 NGN
|50 SCR
|2721.60500 NGN
|100 SCR
|5443.21000 NGN
|250 SCR
|13608.02500 NGN
|500 SCR
|27216.05000 NGN
|1000 SCR
|54432.10000 NGN
|2000 SCR
|108864.20000 NGN
|5000 SCR
|272160.50000 NGN
|10000 SCR
|544321.00000 NGN