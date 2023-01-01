نيراس نيجيري إلى دولار برمودي

تحويل NGN إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٣٠ bmd

1.00000 NGN = 0.00130 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bermudan Dollar
1 NGN0.00130 BMD
5 NGN0.00651 BMD
10 NGN0.01302 BMD
20 NGN0.02603 BMD
50 NGN0.06508 BMD
100 NGN0.13015 BMD
250 NGN0.32539 BMD
500 NGN0.65077 BMD
1000 NGN1.30155 BMD
2000 NGN2.60310 BMD
5000 NGN6.50775 BMD
10000 NGN13.01550 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / النيرة النيجيرية
1 BMD768.31300 NGN
5 BMD3841.56500 NGN
10 BMD7683.13000 NGN
20 BMD15366.26000 NGN
50 BMD38415.65000 NGN
100 BMD76831.30000 NGN
250 BMD192078.25000 NGN
500 BMD384156.50000 NGN
1000 BMD768313.00000 NGN
2000 BMD1536626.00000 NGN
5000 BMD3841565.00000 NGN
10000 BMD7683130.00000 NGN