نيراس نيجيري إلى جنيه جبل طارق

تحويل NGN إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.06 gip

1.00000 NGN = 0.00106 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جبل طارق
1 NGN0.00106 GIP
5 NGN0.00528 GIP
10 NGN0.01055 GIP
20 NGN0.02111 GIP
50 NGN0.05277 GIP
100 NGN0.10555 GIP
250 NGN0.26386 GIP
500 NGN0.52772 GIP
1000 NGN1.05545 GIP
2000 NGN2.11090 GIP
5000 NGN5.27725 GIP
10000 NGN10.55450 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / النيرة النيجيرية
1 GIP947.46600 NGN
5 GIP4737.33000 NGN
10 GIP9474.66000 NGN
20 GIP18949.32000 NGN
50 GIP47373.30000 NGN
100 GIP94746.60000 NGN
250 GIP236866.50000 NGN
500 GIP473733.00000 NGN
1000 GIP947466.00000 NGN
2000 GIP1894932.00000 NGN
5000 GIP4737330.00000 NGN
10000 GIP9474660.00000 NGN