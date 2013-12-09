500 جنيه جبل طارق إلى نيراس نيجيري

تحويل GIP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

500 gip
1,006,660 ngn

1.00000 GIP = 2013.32000 NGN

Mid-market exchange rate at 22:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544451.083289.78881.461561.649840.9536518.5314
1 GBP1.1703511.2678105.0911.710641.9311.116121.6895
1 USD0.92320.788768182.89221.34931.523110.880217.108
1 INR0.01113720.009515590.012063910.01627780.01837460.01061860.206389

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / النيرة النيجيرية
1 GIP2013.32000 NGN
5 GIP10066.60000 NGN
10 GIP20133.20000 NGN
20 GIP40266.40000 NGN
50 GIP100666.00000 NGN
100 GIP201332.00000 NGN
250 GIP503330.00000 NGN
500 GIP1006660.00000 NGN
1000 GIP2013320.00000 NGN
2000 GIP4026640.00000 NGN
5000 GIP10066600.00000 NGN
10000 GIP20133200.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جبل طارق
1 NGN0.00050 GIP
5 NGN0.00248 GIP
10 NGN0.00497 GIP
20 NGN0.00993 GIP
50 NGN0.02483 GIP
100 NGN0.04967 GIP
250 NGN0.12417 GIP
500 NGN0.24835 GIP
1000 NGN0.49669 GIP
2000 NGN0.99339 GIP
5000 NGN2.48346 GIP
10000 NGN4.96693 GIP