Nijerya nairasından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → GIP çevirin

1.000 ngn
0,52 gip

1.00000 NGN = 0.00052 GIP

15:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856361.0776589.45941.454231.652460.9478518.3973
1 GBP1.1677311.25845104.4681.698221.929691.1068421.4839
1 USD0.927950.794628183.01341.349451.533390.8795517.0717
1 INR0.01117830.009572290.012046210.01625580.01847160.01059530.20565

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Nijerya nairasından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Cebelitarık Lirası
1 NGN0.00052 GIP
5 NGN0.00262 GIP
10 NGN0.00524 GIP
20 NGN0.01048 GIP
50 NGN0.02619 GIP
100 NGN0.05239 GIP
250 NGN0.13097 GIP
500 NGN0.26195 GIP
1000 NGN0.52389 GIP
2000 NGN1.04778 GIP
5000 NGN2.61946 GIP
10000 NGN5.23892 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Nijerya Nairası
1 GIP1908.79000 NGN
5 GIP9543.95000 NGN
10 GIP19087.90000 NGN
20 GIP38175.80000 NGN
50 GIP95439.50000 NGN
100 GIP190879.00000 NGN
250 GIP477197.50000 NGN
500 GIP954395.00000 NGN
1000 GIP1908790.00000 NGN
2000 GIP3817580.00000 NGN
5000 GIP9543950.00000 NGN
10000 GIP19087900.00000 NGN