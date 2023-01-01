20 Nijerya nairasından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → GIP çevirin

20 ngn
0,02 gip

1.00000 NGN = 0.00106 GIP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → GIP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 GIP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

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NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Cebelitarık Lirası
1 NGN0.00106 GIP
5 NGN0.00530 GIP
10 NGN0.01060 GIP
20 NGN0.02121 GIP
50 NGN0.05301 GIP
100 NGN0.10603 GIP
250 NGN0.26508 GIP
500 NGN0.53015 GIP
1000 NGN1.06030 GIP
2000 NGN2.12060 GIP
5000 NGN5.30150 GIP
10000 NGN10.60300 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Nijerya Nairası
1 GIP943.12700 NGN
5 GIP4715.63500 NGN
10 GIP9431.27000 NGN
20 GIP18862.54000 NGN
50 GIP47156.35000 NGN
100 GIP94312.70000 NGN
250 GIP235781.75000 NGN
500 GIP471563.50000 NGN
1000 GIP943127.00000 NGN
2000 GIP1886254.00000 NGN
5000 GIP4715635.00000 NGN
10000 GIP9431270.00000 NGN