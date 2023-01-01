نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

تحويل NGN إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٥٬٩٠١ mga

1.00000 NGN = 5.90138 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / أرياري مدغشقر
1 NGN5.90138 MGA
5 NGN29.50690 MGA
10 NGN59.01380 MGA
20 NGN118.02760 MGA
50 NGN295.06900 MGA
100 NGN590.13800 MGA
250 NGN1475.34500 MGA
500 NGN2950.69000 MGA
1000 NGN5901.38000 MGA
2000 NGN11802.76000 MGA
5000 NGN29506.90000 MGA
10000 NGN59013.80000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / النيرة النيجيرية
1 MGA0.16945 NGN
5 MGA0.84726 NGN
10 MGA1.69452 NGN
20 MGA3.38904 NGN
50 MGA8.47260 NGN
100 MGA16.94520 NGN
250 MGA42.36300 NGN
500 MGA84.72600 NGN
1000 MGA169.45200 NGN
2000 MGA338.90400 NGN
5000 MGA847.26000 NGN
10000 MGA1694.52000 NGN