2000 نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

تحويل NGN إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

2,000 ngn
5,665 mga

1.00000 NGN = 2.83234 MGA

Mid-market exchange rate at 05:27
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0846589.9021.471061.663960.9578218.4539
1 GBP1.1677811.26665104.9871.717891.943161.1185221.5504
1 USD0.921950.789484182.88571.356251.53410.8830517.0137
1 INR0.01112320.009524970.012064810.01636290.01850860.01065380.205267

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / أرياري مدغشقر
1 NGN2.83234 MGA
5 NGN14.16170 MGA
10 NGN28.32340 MGA
20 NGN56.64680 MGA
50 NGN141.61700 MGA
100 NGN283.23400 MGA
250 NGN708.08500 MGA
500 NGN1416.17000 MGA
1000 NGN2832.34000 MGA
2000 NGN5664.68000 MGA
5000 NGN14161.70000 MGA
10000 NGN28323.40000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / النيرة النيجيرية
1 MGA0.35307 NGN
5 MGA1.76533 NGN
10 MGA3.53065 NGN
20 MGA7.06130 NGN
50 MGA17.65325 NGN
100 MGA35.30650 NGN
250 MGA88.26625 NGN
500 MGA176.53250 NGN
1000 MGA353.06500 NGN
2000 MGA706.13000 NGN
5000 MGA1765.32500 NGN
10000 MGA3530.65000 NGN