5 نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

تحويل NGN إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

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1.00000 NGN = 2.82200 MGA

Mid-market exchange rate at 05:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563151.0846589.86851.471061.66370.95777518.4538
1 GBP1.1677911.26665104.9481.717891.942861.1184821.5503
1 USD0.921950.789484182.85481.356251.533860.8830517.0136
1 INR0.01112740.009528530.012069310.0163690.01851260.01065780.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / أرياري مدغشقر
1 NGN2.82200 MGA
5 NGN14.11000 MGA
10 NGN28.22000 MGA
20 NGN56.44000 MGA
50 NGN141.10000 MGA
100 NGN282.20000 MGA
250 NGN705.50000 MGA
500 NGN1411.00000 MGA
1000 NGN2822.00000 MGA
2000 NGN5644.00000 MGA
5000 NGN14110.00000 MGA
10000 NGN28220.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / النيرة النيجيرية
1 MGA0.35436 NGN
5 MGA1.77180 NGN
10 MGA3.54359 NGN
20 MGA7.08718 NGN
50 MGA17.71795 NGN
100 MGA35.43590 NGN
250 MGA88.58975 NGN
500 MGA177.17950 NGN
1000 MGA354.35900 NGN
2000 MGA708.71800 NGN
5000 MGA1771.79500 NGN
10000 MGA3543.59000 NGN