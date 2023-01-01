نيراس نيجيري إلى كولون كوستاريكي

تحويل NGN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٦٩٧٫٥٢ crc

1.00000 NGN = 0.69751 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NGN إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كوستاريكا كولوين
1 NGN0.69751 CRC
5 NGN3.48758 CRC
10 NGN6.97515 CRC
20 NGN13.95030 CRC
50 NGN34.87575 CRC
100 NGN69.75150 CRC
250 NGN174.37875 CRC
500 NGN348.75750 CRC
1000 NGN697.51500 CRC
2000 NGN1395.03000 CRC
5000 NGN3487.57500 CRC
10000 NGN6975.15000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / النيرة النيجيرية
1 CRC1.43366 NGN
5 CRC7.16830 NGN
10 CRC14.33660 NGN
20 CRC28.67320 NGN
50 CRC71.68300 NGN
100 CRC143.36600 NGN
250 CRC358.41500 NGN
500 CRC716.83000 NGN
1000 CRC1433.66000 NGN
2000 CRC2867.32000 NGN
5000 CRC7168.30000 NGN
10000 CRC14336.60000 NGN