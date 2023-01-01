نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

تحويل NGN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
2.21 azn

1.00000 NGN = 0.00221 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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NGN إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3621
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1721
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2236
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مانات أذربيجان
1 NGN0.00221 AZN
5 NGN0.01106 AZN
10 NGN0.02212 AZN
20 NGN0.04425 AZN
50 NGN0.11062 AZN
100 NGN0.22123 AZN
250 NGN0.55308 AZN
500 NGN1.10617 AZN
1000 NGN2.21233 AZN
2000 NGN4.42466 AZN
5000 NGN11.06165 AZN
10000 NGN22.12330 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / النيرة النيجيرية
1 AZN452.01200 NGN
5 AZN2260.06000 NGN
10 AZN4520.12000 NGN
20 AZN9040.24000 NGN
50 AZN22600.60000 NGN
100 AZN45201.20000 NGN
250 AZN113003.00000 NGN
500 AZN226006.00000 NGN
1000 AZN452012.00000 NGN
2000 AZN904024.00000 NGN
5000 AZN2260060.00000 NGN
10000 AZN4520120.00000 NGN