5 نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

تحويل NGN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0.01 azn

1.00000 NGN = 0.00105 AZN

Mid-market exchange rate at 03:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856231.084489.87061.470391.662550.95728518.4475
1 GBP1.1679111.26645104.9581.717241.941661.1180221.5445
1 USD0.922150.789609182.87591.355951.533150.8827517.0117
1 INR0.01112710.00952760.012066210.01636120.01849940.01065150.205267

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مانات أذربيجان
1 NGN0.00105 AZN
5 NGN0.00527 AZN
10 NGN0.01054 AZN
20 NGN0.02108 AZN
50 NGN0.05269 AZN
100 NGN0.10538 AZN
250 NGN0.26346 AZN
500 NGN0.52692 AZN
1000 NGN1.05383 AZN
2000 NGN2.10766 AZN
5000 NGN5.26915 AZN
10000 NGN10.53830 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / النيرة النيجيرية
1 AZN948.91600 NGN
5 AZN4744.58000 NGN
10 AZN9489.16000 NGN
20 AZN18978.32000 NGN
50 AZN47445.80000 NGN
100 AZN94891.60000 NGN
250 AZN237229.00000 NGN
500 AZN474458.00000 NGN
1000 AZN948916.00000 NGN
2000 AZN1897832.00000 NGN
5000 AZN4744580.00000 NGN
10000 AZN9489160.00000 NGN