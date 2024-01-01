1 نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

تحويل NGN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.00 azn

1.00000 NGN = 0.00106 AZN

Mid-market exchange rate at 03:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856251.0844589.82531.470461.66250.9572518.4481
1 GBP1.1678811.2665104.9051.717311.941591.1179621.5451
1 USD0.922150.789578182.83031.355951.533040.8827517.0115
1 INR0.01113270.009532470.012072910.01637020.01850820.01065730.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مانات أذربيجان
1 NGN0.00106 AZN
5 NGN0.00529 AZN
10 NGN0.01057 AZN
20 NGN0.02114 AZN
50 NGN0.05286 AZN
100 NGN0.10571 AZN
250 NGN0.26428 AZN
500 NGN0.52855 AZN
1000 NGN1.05711 AZN
2000 NGN2.11422 AZN
5000 NGN5.28555 AZN
10000 NGN10.57110 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / النيرة النيجيرية
1 AZN945.98000 NGN
5 AZN4729.90000 NGN
10 AZN9459.80000 NGN
20 AZN18919.60000 NGN
50 AZN47299.00000 NGN
100 AZN94598.00000 NGN
250 AZN236495.00000 NGN
500 AZN472990.00000 NGN
1000 AZN945980.00000 NGN
2000 AZN1891960.00000 NGN
5000 AZN4729900.00000 NGN
10000 AZN9459800.00000 NGN