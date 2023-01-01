5 Nijerya nairasından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile NGN → AZN çevirin

5 ngn
0.01 azn

1.00000 NGN = 0.00221 AZN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

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NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Azerbaycan Manatı
1 NGN0.00221 AZN
5 NGN0.01104 AZN
10 NGN0.02207 AZN
20 NGN0.04414 AZN
50 NGN0.11036 AZN
100 NGN0.22072 AZN
250 NGN0.55180 AZN
500 NGN1.10359 AZN
1000 NGN2.20718 AZN
2000 NGN4.41436 AZN
5000 NGN11.03590 AZN
10000 NGN22.07180 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Nijerya Nairası
1 AZN453.06700 NGN
5 AZN2265.33500 NGN
10 AZN4530.67000 NGN
20 AZN9061.34000 NGN
50 AZN22653.35000 NGN
100 AZN45306.70000 NGN
250 AZN113266.75000 NGN
500 AZN226533.50000 NGN
1000 AZN453067.00000 NGN
2000 AZN906134.00000 NGN
5000 AZN2265335.00000 NGN
10000 AZN4530670.00000 NGN