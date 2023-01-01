نيراس نيجيري إلى تالا ساموي

تحويل NGN إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٣٫٦٠ wst

1.00000 NGN = 0.00360 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Samoan Tala
1 NGN0.00360 WST
5 NGN0.01800 WST
10 NGN0.03600 WST
20 NGN0.07199 WST
50 NGN0.17998 WST
100 NGN0.35996 WST
250 NGN0.89989 WST
500 NGN1.79978 WST
1000 NGN3.59957 WST
2000 NGN7.19914 WST
5000 NGN17.99785 WST
10000 NGN35.99570 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / النيرة النيجيرية
1 WST277.81100 NGN
5 WST1389.05500 NGN
10 WST2778.11000 NGN
20 WST5556.22000 NGN
50 WST13890.55000 NGN
100 WST27781.10000 NGN
250 WST69452.75000 NGN
500 WST138905.50000 NGN
1000 WST277811.00000 NGN
2000 WST555622.00000 NGN
5000 WST1389055.00000 NGN
10000 WST2778110.00000 NGN