روبية إندونيسية إلى تالا ساموي

تحويل IDR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
175.79 wst

1.00000 IDR = 0.00018 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 14:50 UTC
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IDR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Samoan Tala
1 IDR0.00018 WST
5 IDR0.00088 WST
10 IDR0.00176 WST
20 IDR0.00352 WST
50 IDR0.00879 WST
100 IDR0.01758 WST
250 IDR0.04395 WST
500 IDR0.08789 WST
1000 IDR0.17579 WST
2000 IDR0.35157 WST
5000 IDR0.87893 WST
10000 IDR1.75786 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / الروبية الإندونيسية
1 WST5688.75000 IDR
5 WST28443.75000 IDR
10 WST56887.50000 IDR
20 WST113775.00000 IDR
50 WST284437.50000 IDR
100 WST568875.00000 IDR
250 WST1422187.50000 IDR
500 WST2844375.00000 IDR
1000 WST5688750.00000 IDR
2000 WST11377500.00000 IDR
5000 WST28443750.00000 IDR
10000 WST56887500.00000 IDR