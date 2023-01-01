شيكل إسرائيلي جديد إلى تالا ساموي

تحويل ILS إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٧٠٨٫٤٤ wst

1.00000 ILS = 0.70844 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Samoan Tala
1 ILS0.70844 WST
5 ILS3.54221 WST
10 ILS7.08441 WST
20 ILS14.16882 WST
50 ILS35.42205 WST
100 ILS70.84410 WST
250 ILS177.11025 WST
500 ILS354.22050 WST
1000 ILS708.44100 WST
2000 ILS1416.88200 WST
5000 ILS3542.20500 WST
10000 ILS7084.41000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Israeli New Sheqel
1 WST1.41155 ILS
5 WST7.05775 ILS
10 WST14.11550 ILS
20 WST28.23100 ILS
50 WST70.57750 ILS
100 WST141.15500 ILS
250 WST352.88750 ILS
500 WST705.77500 ILS
1000 WST1411.55000 ILS
2000 WST2823.10000 ILS
5000 WST7057.75000 ILS
10000 WST14115.50000 ILS