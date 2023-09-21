دولار أسترالي إلى تالا ساموي

تحويل AUD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1774.94 wst

1.00000 AUD = 1.77494 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Samoan Tala
1 AUD1.77494 WST
5 AUD8.87470 WST
10 AUD17.74940 WST
20 AUD35.49880 WST
50 AUD88.74700 WST
100 AUD177.49400 WST
250 AUD443.73500 WST
500 AUD887.47000 WST
1000 AUD1774.94000 WST
2000 AUD3549.88000 WST
5000 AUD8874.70000 WST
10000 AUD17749.40000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار أسترالي
1 WST0.56340 AUD
5 WST2.81700 AUD
10 WST5.63400 AUD
20 WST11.26800 AUD
50 WST28.17000 AUD
100 WST56.34000 AUD
250 WST140.85000 AUD
500 WST281.70000 AUD
1000 WST563.40000 AUD
2000 WST1126.80000 AUD
5000 WST2817.00000 AUD
10000 WST5634.00000 AUD