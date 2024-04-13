Avustralya dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile AUD → WST çevirin

1.000 aud
1.767,64 wst

1,000 AUD = 1,768 WST

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,80383,6090,941,684153,2651,3771,362
1 GBP1,2451104,0941,172,097190,8151,7151,695
1 INR0,0120,0110,0110,021,8330,0160,016
1 EUR1,0640,85588,96911,792163,0851,4661,449

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Avustralya dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

AUD → USD

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AUD → JPY

AUD → CAD

AUD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Samoa Talası
1 AUD1,76764 WST
5 AUD8,83820 WST
10 AUD17,67640 WST
20 AUD35,35280 WST
50 AUD88,38200 WST
100 AUD176,76400 WST
250 AUD441,91000 WST
500 AUD883,82000 WST
1000 AUD1.767,64000 WST
2000 AUD3.535,28000 WST
5000 AUD8.838,20000 WST
10000 AUD17.676,40000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Avustralya Doları
1 WST0,56573 AUD
5 WST2,82863 AUD
10 WST5,65725 AUD
20 WST11,31450 AUD
50 WST28,28625 AUD
100 WST56,57250 AUD
250 WST141,43125 AUD
500 WST282,86250 AUD
1000 WST565,72500 AUD
2000 WST1.131,45000 AUD
5000 WST2.828,62500 AUD
10000 WST5.657,25000 AUD