5 Samoa talasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile WST → AUD çevirin

5 wst
2,81 aud

1.00000 WST = 0.56257 AUD

21:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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WST → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.057287.78461.434361.64340.9676518.4156
1GBP1.15411.22101.3031.655241.896471.1166721.2514
1USD0.94590.819672183.0351.356751.554480.915317.4192
1INR0.01139150.009871410.012043110.01633950.01872080.01102310.209781

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Samoa talasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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plane
Çevrim kurları Samoa Talası / Avustralya Doları
1 WST0.56257 AUD
5 WST2.81284 AUD
10 WST5.62568 AUD
20 WST11.25136 AUD
50 WST28.12840 AUD
100 WST56.25680 AUD
250 WST140.64200 AUD
500 WST281.28400 AUD
1000 WST562.56800 AUD
2000 WST1125.13600 AUD
5000 WST2812.84000 AUD
10000 WST5625.68000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Samoa Talası
1 AUD1.77756 WST
5 AUD8.88780 WST
10 AUD17.77560 WST
20 AUD35.55120 WST
50 AUD88.87800 WST
100 AUD177.75600 WST
250 AUD444.39000 WST
500 AUD888.78000 WST
1000 AUD1777.56000 WST
2000 AUD3555.12000 WST
5000 AUD8887.80000 WST
10000 AUD17775.60000 WST