Yeni İsrail şekelinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile ILS → WST çevirin

1.000 ils
751,74 wst

1.00000 ILS = 0.75174 WST

06:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0733589.10511.453481.653220.9493818.336
1 GBP1.1713311.25725104.3721.702511.936471.1120421.4776
1 USD0.931650.795387183.01591.354151.540240.8844517.083
1 INR0.01122270.009581140.012045910.01631190.01855350.0106540.20578

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Yeni İsrail şekelinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Samoa Talası
1 ILS0.75174 WST
5 ILS3.75872 WST
10 ILS7.51743 WST
20 ILS15.03486 WST
50 ILS37.58715 WST
100 ILS75.17430 WST
250 ILS187.93575 WST
500 ILS375.87150 WST
1000 ILS751.74300 WST
2000 ILS1503.48600 WST
5000 ILS3758.71500 WST
10000 ILS7517.43000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni İsrail Şekeli
1 WST1.33024 ILS
5 WST6.65120 ILS
10 WST13.30240 ILS
20 WST26.60480 ILS
50 WST66.51200 ILS
100 WST133.02400 ILS
250 WST332.56000 ILS
500 WST665.12000 ILS
1000 WST1330.24000 ILS
2000 WST2660.48000 ILS
5000 WST6651.20000 ILS
10000 WST13302.40000 ILS