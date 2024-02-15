Singapur dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile SGD → WST çevirin

1.000 sgd
2.027,45 wst

1.00000 SGD = 2.02745 WST

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.92851.533390.79390383.00937.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938710.00009807540.00005077790.005309270.0004601020.000305856
1 EUR1.07716838.711.651460.8550389.4017.747515.15021
1 AUD0.6521510196.20.60552510.51774454.13454.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Samoa Talası
1 SGD2.02745 WST
5 SGD10.13725 WST
10 SGD20.27450 WST
20 SGD40.54900 WST
50 SGD101.37250 WST
100 SGD202.74500 WST
250 SGD506.86250 WST
500 SGD1013.72500 WST
1000 SGD2027.45000 WST
2000 SGD4054.90000 WST
5000 SGD10137.25000 WST
10000 SGD20274.50000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Singapur Doları
1 WST0.49323 SGD
5 WST2.46615 SGD
10 WST4.93230 SGD
20 WST9.86460 SGD
50 WST24.66150 SGD
100 WST49.32300 SGD
250 WST123.30750 SGD
500 WST246.61500 SGD
1000 WST493.23000 SGD
2000 WST986.46000 SGD
5000 WST2466.15000 SGD
10000 WST4932.30000 SGD