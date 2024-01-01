500 Samoa talasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile WST → SGD çevirin

1,000WS$ WST = 0,4828S$ SGD

06:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 WST → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,49350,4935
Düşük0,47650,4743
Ortalama0,48640,4830
Değişim0.74%0.62%
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1 WST → SGD istatistikleri

WST → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4935, en düşük 0,4765 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4864 oldu. WST → SGD kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

WST → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4935, en düşük 0,4743 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4830 oldu. WST → SGD kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9721,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0241,4840,83589,3481,417
1 AUD0,6510,615111,6990,9130,51454,9440,872
1 ZAR0,0560,0530,08510,0780,0444,6970,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Singapur Doları
1 WST0,48279 SGD
5 WST2,41397 SGD
10 WST4,82794 SGD
20 WST9,65588 SGD
50 WST24,13970 SGD
100 WST48,27940 SGD
250 WST120,69850 SGD
500 WST241,39700 SGD
1000 WST482,79400 SGD
2000 WST965,58800 SGD
5000 WST2.413,97000 SGD
10000 WST4.827,94000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Samoa Talası
1 SGD2,07127 WST
5 SGD10,35635 WST
10 SGD20,71270 WST
20 SGD41,42540 WST
50 SGD103,56350 WST
100 SGD207,12700 WST
250 SGD517,81750 WST
500 SGD1.035,63500 WST
1000 SGD2.071,27000 WST
2000 SGD4.142,54000 WST
5000 SGD10.356,35000 WST
10000 SGD20.712,70000 WST