Samoa talasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile WST → SGD çevirin

1.000 wst
493,54 sgd

1.00000 WST = 0.49354 SGD

01:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.928951.5352718.97311.347750.79440783.00081.34645
1 EUR1.076511.6527220.42451.450850.8551989.35041.44945
1 AUD0.651350.605063112.35810.8778570.51743754.06260.87701
1 ZAR0.05270630.04896070.080918410.07103480.04187024.374660.0709663

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Samoa talasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Singapur Doları
1 WST0.49354 SGD
5 WST2.46771 SGD
10 WST4.93541 SGD
20 WST9.87082 SGD
50 WST24.67705 SGD
100 WST49.35410 SGD
250 WST123.38525 SGD
500 WST246.77050 SGD
1000 WST493.54100 SGD
2000 WST987.08200 SGD
5000 WST2467.70500 SGD
10000 WST4935.41000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Samoa Talası
1 SGD2.02617 WST
5 SGD10.13085 WST
10 SGD20.26170 WST
20 SGD40.52340 WST
50 SGD101.30850 WST
100 SGD202.61700 WST
250 SGD506.54250 WST
500 SGD1013.08500 WST
1000 SGD2026.17000 WST
2000 SGD4052.34000 WST
5000 SGD10130.85000 WST
10000 SGD20261.70000 WST