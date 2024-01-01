Samoa talasından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile WST → AUD çevirin

1.000 wst
563,01 aud

1.00000 WST = 0.56301 AUD

01:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.92891.5359818.97051.34810.79450283.0041.3466
1 EUR1.0765511.6535620.42271.45130.85533589.3581.44968
1 AUD0.651050.604756112.35070.8776810.51726154.03980.876704
1 ZAR0.05271340.04896510.080966810.0710630.04188094.375430.0709839

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Samoa talasından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Avustralya Doları
1 WST0.56301 AUD
5 WST2.81507 AUD
10 WST5.63014 AUD
20 WST11.26028 AUD
50 WST28.15070 AUD
100 WST56.30140 AUD
250 WST140.75350 AUD
500 WST281.50700 AUD
1000 WST563.01400 AUD
2000 WST1126.02800 AUD
5000 WST2815.07000 AUD
10000 WST5630.14000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Samoa Talası
1 AUD1.77616 WST
5 AUD8.88080 WST
10 AUD17.76160 WST
20 AUD35.52320 WST
50 AUD88.80800 WST
100 AUD177.61600 WST
250 AUD444.04000 WST
500 AUD888.08000 WST
1000 AUD1776.16000 WST
2000 AUD3552.32000 WST
5000 AUD8880.80000 WST
10000 AUD17761.60000 WST