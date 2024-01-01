Türk lirasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile TRY → WST çevirin

1.000 try
88,40 wst

1.00000 TRY = 0.08840 WST

23:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793399278.9783.00661.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.854955300.60489.44381.450543.9576833.2938
1 GBP1.26041.169651351.614104.6221.696694.6292638.9435
1 PKR0.003584610.003326630.0028440310.2975470.004825430.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Samoa Talası
1 TRY0.08840 WST
5 TRY0.44200 WST
10 TRY0.88399 WST
20 TRY1.76798 WST
50 TRY4.41995 WST
100 TRY8.83991 WST
250 TRY22.09977 WST
500 TRY44.19955 WST
1000 TRY88.39910 WST
2000 TRY176.79820 WST
5000 TRY441.99550 WST
10000 TRY883.99100 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Türk Lirası
1 WST11.31230 TRY
5 WST56.56150 TRY
10 WST113.12300 TRY
20 WST226.24600 TRY
50 WST565.61500 TRY
100 WST1131.23000 TRY
250 WST2828.07500 TRY
500 WST5656.15000 TRY
1000 WST11312.30000 TRY
2000 WST22624.60000 TRY
5000 WST56561.50000 TRY
10000 WST113123.00000 TRY