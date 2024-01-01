10 Samoa talasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile WST → TRY çevirin

1,000WS$ WST = 12,48TL TRY

06:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 WST → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,721412,7795
Düşük12,384612,3846
Ortalama12,587612,6146
Değişim-0.50%0.06%
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1 WST → TRY istatistikleri

WST → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,7214, en düşük 12,3846 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,5876 oldu. WST → TRY kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

WST → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,7795, en düşük 12,3846 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,6146 oldu. WST → TRY kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9581,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62619,0171,4840,83589,3811,418
1 AUD0,6510,615111,6970,9130,51454,9770,872
1 ZAR0,0560,0530,08510,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Türk Lirası
1 WST12,47750 TRY
5 WST62,38750 TRY
10 WST124,77500 TRY
20 WST249,55000 TRY
50 WST623,87500 TRY
100 WST1.247,75000 TRY
250 WST3.119,37500 TRY
500 WST6.238,75000 TRY
1000 WST12.477,50000 TRY
2000 WST24.955,00000 TRY
5000 WST62.387,50000 TRY
10000 WST124.775,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Samoa Talası
1 TRY0,08014 WST
5 TRY0,40072 WST
10 TRY0,80144 WST
20 TRY1,60288 WST
50 TRY4,00721 WST
100 TRY8,01441 WST
250 TRY20,03603 WST
500 TRY40,07205 WST
1000 TRY80,14410 WST
2000 TRY160,28820 WST
5000 TRY400,72050 WST
10000 TRY801,44100 WST