Romanya leyinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile RON → WST çevirin

1.000 ron
590,00 wst

1.00000 RON = 0.59000 WST

18:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.929051.348551.53480.794251.34620.8800583.009
1 EUR1.076411.451581.652060.8549351.449050.94731589.3509
1 CAD0.7415370.68890511.138110.5889660.9982570.6525961.5543
1 AUD0.651550.6053050.87864810.5174930.8771170.57339754.0845

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Romanya leyinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Samoa Talası
1 RON0.59000 WST
5 RON2.95002 WST
10 RON5.90004 WST
20 RON11.80008 WST
50 RON29.50020 WST
100 RON59.00040 WST
250 RON147.50100 WST
500 RON295.00200 WST
1000 RON590.00400 WST
2000 RON1180.00800 WST
5000 RON2950.02000 WST
10000 RON5900.04000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Rumen Leyi
1 WST1.69490 RON
5 WST8.47450 RON
10 WST16.94900 RON
20 WST33.89800 RON
50 WST84.74500 RON
100 WST169.49000 RON
250 WST423.72500 RON
500 WST847.45000 RON
1000 WST1694.90000 RON
2000 WST3389.80000 RON
5000 WST8474.50000 RON
10000 WST16949.00000 RON