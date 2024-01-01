5.000 Romanya leyinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile RON → WST çevirin

5.000 ron
2.971,46 wst

1,000L RON = 0,5943WS$ WST

23:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60440,6044
Düşük0,58610,5816
Ortalama0,59480,5915
Değişim0.88%-0.05%
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1 RON → WST istatistikleri

RON → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6044, en düşük 0,5861 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5948 oldu. RON → WST kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

RON → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6044, en düşük 0,5816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5915 oldu. RON → WST kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,540,7861,3370,87383,767
1 EUR1,07911,4971,6610,8471,4420,94290,363
1 CAD0,720,66811,1090,5660,9630,62960,348
1 AUD0,650,6020,90210,510,8680,56754,411

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Samoa Talası
1 RON0,59429 WST
5 RON2,97146 WST
10 RON5,94292 WST
20 RON11,88584 WST
50 RON29,71460 WST
100 RON59,42920 WST
250 RON148,57300 WST
500 RON297,14600 WST
1000 RON594,29200 WST
2000 RON1.188,58400 WST
5000 RON2.971,46000 WST
10000 RON5.942,92000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Rumen Leyi
1 WST1,68268 RON
5 WST8,41340 RON
10 WST16,82680 RON
20 WST33,65360 RON
50 WST84,13400 RON
100 WST168,26800 RON
250 WST420,67000 RON
500 WST841,34000 RON
1000 WST1.682,68000 RON
2000 WST3.365,36000 RON
5000 WST8.413,40000 RON
10000 WST16.826,80000 RON