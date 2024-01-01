5.000 Samoa talasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile WST → RON çevirin

1,000WS$ WST = 1,695L RON

06:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 WST → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,73621,7362
Düşük1,65031,6372
Ortalama1,69691,6757
Değişim1.23%3.35%
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1 WST → RON istatistikleri

WST → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7362, en düşük 1,6503 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6969 oldu. WST → RON kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

WST → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7362, en düşük 1,6372 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6757 oldu. WST → RON kurundaki değişiklik 3.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9561,4020,78984,4031,339
1 EUR1,05911,62619,0111,4840,83689,3611,417
1 AUD0,6510,615111,6890,9130,51454,9420,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Rumen Leyi
1 WST1,69457 RON
5 WST8,47285 RON
10 WST16,94570 RON
20 WST33,89140 RON
50 WST84,72850 RON
100 WST169,45700 RON
250 WST423,64250 RON
500 WST847,28500 RON
1000 WST1.694,57000 RON
2000 WST3.389,14000 RON
5000 WST8.472,85000 RON
10000 WST16.945,70000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Samoa Talası
1 RON0,59012 WST
5 RON2,95060 WST
10 RON5,90119 WST
20 RON11,80238 WST
50 RON29,50595 WST
100 RON59,01190 WST
250 RON147,52975 WST
500 RON295,05950 WST
1000 RON590,11900 WST
2000 RON1.180,23800 WST
5000 RON2.950,59500 WST
10000 RON5.901,19000 WST