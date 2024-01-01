500 Samoa talasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile WST → ILS çevirin

1,000WS$ WST = 1,363₪ ILS

04:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 WST → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,40721,4220
Düşük1,35171,3480
Ortalama1,37551,3797
Değişim0.45%-0.32%
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1 WST → ILS istatistikleri

WST → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4072, en düşük 1,3517 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3755 oldu. WST → ILS kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

WST → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4220, en düşük 1,3480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3797 oldu. WST → ILS kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9481,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62719,0041,4840,83589,3721,418
1 AUD0,6510,615111,6830,9130,51454,9430,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7030,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

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WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni İsrail Şekeli
1 WST1,36315 ILS
5 WST6,81575 ILS
10 WST13,63150 ILS
20 WST27,26300 ILS
50 WST68,15750 ILS
100 WST136,31500 ILS
250 WST340,78750 ILS
500 WST681,57500 ILS
1000 WST1.363,15000 ILS
2000 WST2.726,30000 ILS
5000 WST6.815,75000 ILS
10000 WST13.631,50000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Samoa Talası
1 ILS0,73360 WST
5 ILS3,66798 WST
10 ILS7,33595 WST
20 ILS14,67190 WST
50 ILS36,67975 WST
100 ILS73,35950 WST
250 ILS183,39875 WST
500 ILS366,79750 WST
1000 ILS733,59500 WST
2000 ILS1.467,19000 WST
5000 ILS3.667,97500 WST
10000 ILS7.335,95000 WST