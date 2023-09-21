دولار أمريكي إلى تالا ساموي

تحويل USD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٬٧٦٣٫١٩ wst

1.00000 USD = 2.76319 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 1:27 UTC
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USD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Samoan Tala
1 USD2.76319 WST
5 USD13.81595 WST
10 USD27.63190 WST
20 USD55.26380 WST
50 USD138.15950 WST
100 USD276.31900 WST
250 USD690.79750 WST
500 USD1381.59500 WST
1000 USD2763.19000 WST
2000 USD5526.38000 WST
5000 USD13815.95000 WST
10000 USD27631.90000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار أمريكي
1 WST0.36190 USD
5 WST1.80950 USD
10 WST3.61900 USD
20 WST7.23800 USD
50 WST18.09500 USD
100 WST36.19000 USD
250 WST90.47500 USD
500 WST180.95000 USD
1000 WST361.90000 USD
2000 WST723.80000 USD
5000 WST1809.50000 USD
10000 WST3619.00000 USD