يورو إلى تالا ساموي

تحويل EUR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬٩٣٨٫٨٠ wst

1.00000 EUR = 2.93880 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Samoan Tala
1 EUR2.93880 WST
5 EUR14.69400 WST
10 EUR29.38800 WST
20 EUR58.77600 WST
50 EUR146.94000 WST
100 EUR293.88000 WST
250 EUR734.70000 WST
500 EUR1469.40000 WST
1000 EUR2938.80000 WST
2000 EUR5877.60000 WST
5000 EUR14694.00000 WST
10000 EUR29388.00000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / اليورو
1 WST0.34027 EUR
5 WST1.70138 EUR
10 WST3.40275 EUR
20 WST6.80550 EUR
50 WST17.01375 EUR
100 WST34.02750 EUR
250 WST85.06875 EUR
500 WST170.13750 EUR
1000 WST340.27500 EUR
2000 WST680.55000 EUR
5000 WST1701.37500 EUR
10000 WST3402.75000 EUR