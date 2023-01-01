يوان صيني إلى تالا ساموي

تحويل CNY إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣٧٨٫٣٥ wst

1.00000 CNY = 0.37835 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Samoan Tala
1 CNY0.37835 WST
5 CNY1.89177 WST
10 CNY3.78354 WST
20 CNY7.56708 WST
50 CNY18.91770 WST
100 CNY37.83540 WST
250 CNY94.58850 WST
500 CNY189.17700 WST
1000 CNY378.35400 WST
2000 CNY756.70800 WST
5000 CNY1891.77000 WST
10000 CNY3783.54000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Chinese Yuan RMB
1 WST2.64303 CNY
5 WST13.21515 CNY
10 WST26.43030 CNY
20 WST52.86060 CNY
50 WST132.15150 CNY
100 WST264.30300 CNY
250 WST660.75750 CNY
500 WST1321.51500 CNY
1000 WST2643.03000 CNY
2000 WST5286.06000 CNY
5000 WST13215.15000 CNY
10000 WST26430.30000 CNY