ألف يوان صيني إلى تالا ساموي

تحويل CNY إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
383.28 wst

¥1.000 CNY = WS$0.3833 WST

Mid-market exchange rate at 10:50
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CNY إلى WST مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9591.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1880.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65591.7211.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Samoan Tala
1 CNY٠٫٣٨٣٢٨ WST
5 CNY١٫٩١٦٣٩ WST
10 CNY٣٫٨٣٢٧٩ WST
20 CNY٧٫٦٦٥٥٨ WST
50 CNY١٩٫١٦٣٩٥ WST
100 CNY٣٨٫٣٢٧٩٠ WST
250 CNY٩٥٫٨١٩٧٥ WST
500 CNY١٩١٫٦٣٩٥٠ WST
1000 CNY٣٨٣٫٢٧٩٠٠ WST
2000 CNY٧٦٦٫٥٥٨٠٠ WST
5000 CNY١٬٩١٦٫٣٩٥٠٠ WST
10000 CNY٣٬٨٣٢٫٧٩٠٠٠ WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Chinese Yuan RMB
1 WST٢٫٦٠٩٠٦ CNY
5 WST١٣٫٠٤٥٣٠ CNY
10 WST٢٦٫٠٩٠٦٠ CNY
20 WST٥٢٫١٨١٢٠ CNY
50 WST١٣٠٫٤٥٣٠٠ CNY
100 WST٢٦٠٫٩٠٦٠٠ CNY
250 WST٦٥٢٫٢٦٥٠٠ CNY
500 WST١٬٣٠٤٫٥٣٠٠٠ CNY
1000 WST٢٬٦٠٩٫٠٦٠٠٠ CNY
2000 WST٥٬٢١٨٫١٢٠٠٠ CNY
5000 WST١٣٬٠٤٥٫٣٠٠٠٠ CNY
10000 WST٢٦٬٠٩٠٫٦٠٠٠٠ CNY