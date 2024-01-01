Nijerya nairasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NGN → WST çevirin

1.000 ngn
1,80 wst

1.00000 NGN = 0.00180 WST

15:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927455.95470.794218134.53330.801817.057583.0122
1 EUR1.07825160.33320.85639145.0633.21218.392289.5079
1 PHP0.01787160.016574610.01419392.404320.5504770.3048451.48356
1 GBP1.25911.1676970.45261169.39138.782521.4771104.521

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Nijerya nairasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Samoa Talası
1 NGN0.00180 WST
5 NGN0.00901 WST
10 NGN0.01801 WST
20 NGN0.03602 WST
50 NGN0.09005 WST
100 NGN0.18011 WST
250 NGN0.45027 WST
500 NGN0.90054 WST
1000 NGN1.80108 WST
2000 NGN3.60216 WST
5000 NGN9.00540 WST
10000 NGN18.01080 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Nijerya Nairası
1 WST555.22400 NGN
5 WST2776.12000 NGN
10 WST5552.24000 NGN
20 WST11104.48000 NGN
50 WST27761.20000 NGN
100 WST55522.40000 NGN
250 WST138806.00000 NGN
500 WST277612.00000 NGN
1000 WST555224.00000 NGN
2000 WST1110448.00000 NGN
5000 WST2776120.00000 NGN
10000 WST5552240.00000 NGN