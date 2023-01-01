50 Nijerya nairasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NGN → WST çevirin

50 ngn
0.18 wst

1.00000 NGN = 0.00359 WST

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NGN → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 WST
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Samoa Talası
1 NGN0.00359 WST
5 NGN0.01794 WST
10 NGN0.03588 WST
20 NGN0.07175 WST
50 NGN0.17938 WST
100 NGN0.35876 WST
250 NGN0.89689 WST
500 NGN1.79378 WST
1000 NGN3.58757 WST
2000 NGN7.17514 WST
5000 NGN17.93785 WST
10000 NGN35.87570 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Nijerya Nairası
1 WST278.74000 NGN
5 WST1393.70000 NGN
10 WST2787.40000 NGN
20 WST5574.80000 NGN
50 WST13937.00000 NGN
100 WST27874.00000 NGN
250 WST69685.00000 NGN
500 WST139370.00000 NGN
1000 WST278740.00000 NGN
2000 WST557480.00000 NGN
5000 WST1393700.00000 NGN
10000 WST2787400.00000 NGN