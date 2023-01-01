نيراس نيجيري إلى ليف بلغاري

تحويل NGN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
2.39 bgn

1.00000 NGN = 0.00239 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NGN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لياف بلغاري
1 NGN0.00239 BGN
5 NGN0.01194 BGN
10 NGN0.02388 BGN
20 NGN0.04776 BGN
50 NGN0.11939 BGN
100 NGN0.23878 BGN
250 NGN0.59696 BGN
500 NGN1.19392 BGN
1000 NGN2.38783 BGN
2000 NGN4.77566 BGN
5000 NGN11.93915 BGN
10000 NGN23.87830 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / النيرة النيجيرية
1 BGN418.79000 NGN
5 BGN2093.95000 NGN
10 BGN4187.90000 NGN
20 BGN8375.80000 NGN
50 BGN20939.50000 NGN
100 BGN41879.00000 NGN
250 BGN104697.50000 NGN
500 BGN209395.00000 NGN
1000 BGN418790.00000 NGN
2000 BGN837580.00000 NGN
5000 BGN2093950.00000 NGN
10000 BGN4187900.00000 NGN