Nijerya nairasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile NGN → BGN çevirin

1.000 ngn
1,20 bgn

1.00000 NGN = 0.00120 BGN

14:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.95550.794376134.35230.898317.083283.0155
1 EUR1.07765160.30040.856085144.78433.297618.409789.4617
1 PHP0.01787130.016583610.01419662.401050.5521940.30531.4836
1 GBP1.258851.1681170.43961169.12938.896321.5052104.504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Bulgar Levası
1 NGN0.00120 BGN
5 NGN0.00598 BGN
10 NGN0.01197 BGN
20 NGN0.02393 BGN
50 NGN0.05984 BGN
100 NGN0.11967 BGN
250 NGN0.29918 BGN
500 NGN0.59837 BGN
1000 NGN1.19674 BGN
2000 NGN2.39348 BGN
5000 NGN5.98370 BGN
10000 NGN11.96740 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Nijerya Nairası
1 BGN835.60300 NGN
5 BGN4178.01500 NGN
10 BGN8356.03000 NGN
20 BGN16712.06000 NGN
50 BGN41780.15000 NGN
100 BGN83560.30000 NGN
250 BGN208900.75000 NGN
500 BGN417801.50000 NGN
1000 BGN835603.00000 NGN
2000 BGN1671206.00000 NGN
5000 BGN4178015.00000 NGN
10000 BGN8356030.00000 NGN