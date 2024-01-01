1 Bulgar levasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile BGN → NGN çevirin

1 bgn
919,01 ngn

1,000лв BGN = 919,0₦ NGN

23:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek919,0060919,0060
Düşük827,4870739,2540
Ortalama878,4599833,4464
Değişim11.06%20.12%
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1 BGN → NGN istatistikleri

BGN → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 919,0060, en düşük 827,4870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 878,4599 oldu. BGN → NGN kurundaki değişiklik 11.06 değerindeydi.

BGN → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 919,0060, en düşük 739,2540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 833,4464 oldu. BGN → NGN kurundaki değişiklik 20.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8191,4951,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,838
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Nijerya Nairası
1 BGN919,00600 NGN
5 BGN4.595,03000 NGN
10 BGN9.190,06000 NGN
20 BGN18.380,12000 NGN
50 BGN45.950,30000 NGN
100 BGN91.900,60000 NGN
250 BGN229.751,50000 NGN
500 BGN459.503,00000 NGN
1000 BGN919.006,00000 NGN
2000 BGN1.838.012,00000 NGN
5000 BGN4.595.030,00000 NGN
10000 BGN9.190.060,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Bulgar Levası
1 NGN0,00109 BGN
5 NGN0,00544 BGN
10 NGN0,01088 BGN
20 NGN0,02176 BGN
50 NGN0,05441 BGN
100 NGN0,10881 BGN
250 NGN0,27203 BGN
500 NGN0,54407 BGN
1000 NGN1,08813 BGN
2000 NGN2,17626 BGN
5000 NGN5,44065 BGN
10000 NGN10,88130 BGN