1 Bulgar levasından Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile BGN → NGN çevirin
Loading
|1 BGN → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|919,0060
|919,0060
|Düşük
|827,4870
|739,2540
|Ortalama
|878,4599
|833,4464
|Değişim
|11.06%
|20.12%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → NGN istatistikleri
BGN → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 919,0060, en düşük 827,4870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 878,4599 oldu. BGN → NGN kurundaki değişiklik 11.06 değerindeydi.
BGN → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 919,0060, en düşük 739,2540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 833,4464 oldu. BGN → NGN kurundaki değişiklik 20.12 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Bulgar Levası / Nijerya Nairası
|1 BGN
|919,00600 NGN
|5 BGN
|4.595,03000 NGN
|10 BGN
|9.190,06000 NGN
|20 BGN
|18.380,12000 NGN
|50 BGN
|45.950,30000 NGN
|100 BGN
|91.900,60000 NGN
|250 BGN
|229.751,50000 NGN
|500 BGN
|459.503,00000 NGN
|1000 BGN
|919.006,00000 NGN
|2000 BGN
|1.838.012,00000 NGN
|5000 BGN
|4.595.030,00000 NGN
|10000 BGN
|9.190.060,00000 NGN