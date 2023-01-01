نيراس نيجيري إلى دولار بهامي

تحويل NGN إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٣٠ bsd

1.00000 NGN = 0.00130 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار البهامي
1 NGN0.00130 BSD
5 NGN0.00651 BSD
10 NGN0.01302 BSD
20 NGN0.02603 BSD
50 NGN0.06508 BSD
100 NGN0.13015 BSD
250 NGN0.32539 BSD
500 NGN0.65077 BSD
1000 NGN1.30155 BSD
2000 NGN2.60310 BSD
5000 NGN6.50775 BSD
10000 NGN13.01550 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / النيرة النيجيرية
1 BSD768.31300 NGN
5 BSD3841.56500 NGN
10 BSD7683.13000 NGN
20 BSD15366.26000 NGN
50 BSD38415.65000 NGN
100 BSD76831.30000 NGN
250 BSD192078.25000 NGN
500 BSD384156.50000 NGN
1000 BSD768313.00000 NGN
2000 BSD1536626.00000 NGN
5000 BSD3841565.00000 NGN
10000 BSD7683130.00000 NGN