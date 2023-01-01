نيراس نيجيري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل NGN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٫٣٩ bam

1.00000 NGN = 0.00239 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NGN0.00239 BAM
5 NGN0.01197 BAM
10 NGN0.02394 BAM
20 NGN0.04788 BAM
50 NGN0.11970 BAM
100 NGN0.23940 BAM
250 NGN0.59850 BAM
500 NGN1.19700 BAM
1000 NGN2.39401 BAM
2000 NGN4.78802 BAM
5000 NGN11.97005 BAM
10000 NGN23.94010 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / النيرة النيجيرية
1 BAM417.70900 NGN
5 BAM2088.54500 NGN
10 BAM4177.09000 NGN
20 BAM8354.18000 NGN
50 BAM20885.45000 NGN
100 BAM41770.90000 NGN
250 BAM104427.25000 NGN
500 BAM208854.50000 NGN
1000 BAM417709.00000 NGN
2000 BAM835418.00000 NGN
5000 BAM2088545.00000 NGN
10000 BAM4177090.00000 NGN