5000 نيراس نيجيري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل NGN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
5.59 bam

1.00000 NGN = 0.00112 BAM

Mid-market exchange rate at 03:59
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221555.99950.789609134.45830.834117.011782.8759
1 EUR1.0844160.72590.85623145.80633.436518.447589.8706
1 PHP0.01785730.016467410.01410032.401060.5506140.3037831.47994
1 GBP1.266451.1679170.92061170.28439.049821.5445104.958

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 NGN0.00112 BAM
5 NGN0.00559 BAM
10 NGN0.01118 BAM
20 NGN0.02237 BAM
50 NGN0.05592 BAM
100 NGN0.11184 BAM
250 NGN0.27959 BAM
500 NGN0.55919 BAM
1000 NGN1.11838 BAM
2000 NGN2.23676 BAM
5000 NGN5.59190 BAM
10000 NGN11.18380 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / النيرة النيجيرية
1 BAM894.14800 NGN
5 BAM4470.74000 NGN
10 BAM8941.48000 NGN
20 BAM17882.96000 NGN
50 BAM44707.40000 NGN
100 BAM89414.80000 NGN
250 BAM223537.00000 NGN
500 BAM447074.00000 NGN
1000 BAM894148.00000 NGN
2000 BAM1788296.00000 NGN
5000 BAM4470740.00000 NGN
10000 BAM8941480.00000 NGN