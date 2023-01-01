نيراس نيجيري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل NGN إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.06 shp

1.00000 NGN = 0.00106 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه سانت هيلانة
1 NGN0.00106 SHP
5 NGN0.00531 SHP
10 NGN0.01061 SHP
20 NGN0.02122 SHP
50 NGN0.05305 SHP
100 NGN0.10611 SHP
250 NGN0.26527 SHP
500 NGN0.53053 SHP
1000 NGN1.06107 SHP
2000 NGN2.12214 SHP
5000 NGN5.30535 SHP
10000 NGN10.61070 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / النيرة النيجيرية
1 SHP942.44700 NGN
5 SHP4712.23500 NGN
10 SHP9424.47000 NGN
20 SHP18848.94000 NGN
50 SHP47122.35000 NGN
100 SHP94244.70000 NGN
250 SHP235611.75000 NGN
500 SHP471223.50000 NGN
1000 SHP942447.00000 NGN
2000 SHP1884894.00000 NGN
5000 SHP4712235.00000 NGN
10000 SHP9424470.00000 NGN