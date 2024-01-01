Nijerya nairasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile NGN → SHP çevirin

1.000 ngn
0,52 shp

1.00000 NGN = 0.00052 SHP

15:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856311.0781589.50011.454481.652970.9477818.3963
1 GBP1.167811.25905104.5171.698521.930321.1068221.4829
1 USD0.92750.79425183.01271.349051.533150.8790517.0628
1 INR0.01117320.009567810.012046310.01625110.01846890.01058930.205544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Saint Helena Poundu
1 NGN0.00052 SHP
5 NGN0.00262 SHP
10 NGN0.00524 SHP
20 NGN0.01047 SHP
50 NGN0.02619 SHP
100 NGN0.05237 SHP
250 NGN0.13093 SHP
500 NGN0.26187 SHP
1000 NGN0.52373 SHP
2000 NGN1.04746 SHP
5000 NGN2.61866 SHP
10000 NGN5.23732 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Nijerya Nairası
1 SHP1909.37000 NGN
5 SHP9546.85000 NGN
10 SHP19093.70000 NGN
20 SHP38187.40000 NGN
50 SHP95468.50000 NGN
100 SHP190937.00000 NGN
250 SHP477342.50000 NGN
500 SHP954685.00000 NGN
1000 SHP1909370.00000 NGN
2000 SHP3818740.00000 NGN
5000 SHP9546850.00000 NGN
10000 SHP19093700.00000 NGN