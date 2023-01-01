نيراس نيجيري إلى توغروغ منغولي

تحويل NGN إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٬٥٢٢٫٠١ mnt

1.00000 NGN = 4.52201 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / التوغروغ المنغولي
1 NGN4.52201 MNT
5 NGN22.61005 MNT
10 NGN45.22010 MNT
20 NGN90.44020 MNT
50 NGN226.10050 MNT
100 NGN452.20100 MNT
250 NGN1130.50250 MNT
500 NGN2261.00500 MNT
1000 NGN4522.01000 MNT
2000 NGN9044.02000 MNT
5000 NGN22610.05000 MNT
10000 NGN45220.10000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / النيرة النيجيرية
1 MNT0.22114 NGN
5 MNT1.10570 NGN
10 MNT2.21141 NGN
20 MNT4.42282 NGN
50 MNT11.05705 NGN
100 MNT22.11410 NGN
250 MNT55.28525 NGN
500 MNT110.57050 NGN
1000 MNT221.14100 NGN
2000 MNT442.28200 NGN
5000 MNT1105.70500 NGN
10000 MNT2211.41000 NGN