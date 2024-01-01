100 توغروغ منغولي إلى نيراس نيجيري

تحويل MNT إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

100 mnt
47.47 ngn

1.00000 MNT = 0.47471 NGN

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / النيرة النيجيرية
1 MNT0.47471 NGN
5 MNT2.37356 NGN
10 MNT4.74712 NGN
20 MNT9.49424 NGN
50 MNT23.73560 NGN
100 MNT47.47120 NGN
250 MNT118.67800 NGN
500 MNT237.35600 NGN
1000 MNT474.71200 NGN
2000 MNT949.42400 NGN
5000 MNT2373.56000 NGN
10000 MNT4747.12000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / التوغروغ المنغولي
1 NGN2.10654 MNT
5 NGN10.53270 MNT
10 NGN21.06540 MNT
20 NGN42.13080 MNT
50 NGN105.32700 MNT
100 NGN210.65400 MNT
250 NGN526.63500 MNT
500 NGN1053.27000 MNT
1000 NGN2106.54000 MNT
2000 NGN4213.08000 MNT
5000 NGN10532.70000 MNT
10000 NGN21065.40000 MNT