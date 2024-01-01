1 نيراس نيجيري إلى توغروغ منغولي

تحويل NGN إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
2.09 mnt

1.00000 NGN = 2.08915 MNT

Mid-market exchange rate at 05:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92256.01220.789609134.45830.860517.013682.8875
1 EUR1.0846160.75080.85638145.83333.471318.45389.8998
1 PHP0.01785320.016460710.01409712.400510.550960.3037481.47981
1 GBP1.266451.1677170.93671170.28439.083321.5469104.973

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / التوغروغ المنغولي
1 NGN2.08915 MNT
5 NGN10.44575 MNT
10 NGN20.89150 MNT
20 NGN41.78300 MNT
50 NGN104.45750 MNT
100 NGN208.91500 MNT
250 NGN522.28750 MNT
500 NGN1044.57500 MNT
1000 NGN2089.15000 MNT
2000 NGN4178.30000 MNT
5000 NGN10445.75000 MNT
10000 NGN20891.50000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / النيرة النيجيرية
1 MNT0.47866 NGN
5 MNT2.39332 NGN
10 MNT4.78664 NGN
20 MNT9.57328 NGN
50 MNT23.93320 NGN
100 MNT47.86640 NGN
250 MNT119.66600 NGN
500 MNT239.33200 NGN
1000 MNT478.66400 NGN
2000 MNT957.32800 NGN
5000 MNT2393.32000 NGN
10000 MNT4786.64000 NGN