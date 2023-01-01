نيراس نيجيري إلى فرنك قمري

تحويل NGN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٦٠٣ kmf

1.00000 NGN = 0.60340 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك جزر القمر
1 NGN0.60340 KMF
5 NGN3.01702 KMF
10 NGN6.03404 KMF
20 NGN12.06808 KMF
50 NGN30.17020 KMF
100 NGN60.34040 KMF
250 NGN150.85100 KMF
500 NGN301.70200 KMF
1000 NGN603.40400 KMF
2000 NGN1206.80800 KMF
5000 NGN3017.02000 KMF
10000 NGN6034.04000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / النيرة النيجيرية
1 KMF1.65726 NGN
5 KMF8.28630 NGN
10 KMF16.57260 NGN
20 KMF33.14520 NGN
50 KMF82.86300 NGN
100 KMF165.72600 NGN
250 KMF414.31500 NGN
500 KMF828.63000 NGN
1000 KMF1657.26000 NGN
2000 KMF3314.52000 NGN
5000 KMF8286.30000 NGN
10000 KMF16572.60000 NGN