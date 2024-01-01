1 نيراس نيجيري إلى فرنك قمري

تحويل NGN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0 kmf

1.00000 NGN = 0.28231 KMF

Mid-market exchange rate at 05:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856351.084589.89921.470851.663730.95788518.4511
1 GBP1.1677511.26645104.9821.717621.942851.1185721.5467
1 USD0.92210.789609182.89461.356251.53410.8832517.0135
1 INR0.01112360.009525450.012063510.01636110.01850660.01065510.205243

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك جزر القمر
1 NGN0.28231 KMF
5 NGN1.41156 KMF
10 NGN2.82313 KMF
20 NGN5.64626 KMF
50 NGN14.11565 KMF
100 NGN28.23130 KMF
250 NGN70.57825 KMF
500 NGN141.15650 KMF
1000 NGN282.31300 KMF
2000 NGN564.62600 KMF
5000 NGN1411.56500 KMF
10000 NGN2823.13000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / النيرة النيجيرية
1 KMF3.54217 NGN
5 KMF17.71085 NGN
10 KMF35.42170 NGN
20 KMF70.84340 NGN
50 KMF177.10850 NGN
100 KMF354.21700 NGN
250 KMF885.54250 NGN
500 KMF1771.08500 NGN
1000 KMF3542.17000 NGN
2000 KMF7084.34000 NGN
5000 KMF17710.85000 NGN
10000 KMF35421.70000 NGN